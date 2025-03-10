Армения не хочет сотрудничать в вопросе поиска пропавших без вести лиц

Армения по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию в вопросе прояснения судеб пропавших без вести лиц.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев, принимая генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрин Бомбергер.

Али Нагиев подробно рассказал о неотложных мерах, предпринимаемых в рамках выполнения поручений, поставленных перед Комиссией Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который уделяет постоянное внимание вопросу поиска пропавших без вести соотечественников. А.Нагиев также сообщил о работах по выявлению мест захоронения лиц, пропавших без вести в результате карабахского конфликта, по эксгумации и идентификации найденных останков. Начальник Службы добавил, что Армения не выражает намерения сотрудничать в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести лиц, до сих пор занимая деструктивную позицию.

Говоря о подготовленном оценочной миссией Международной комиссии и представленном азербайджанской стороне отчете, который охватывает возможности поиска пропавших без вести лиц, он выразил благодарность за поддержку, оказанную данной организацией работе Государственной комиссии.