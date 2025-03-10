https://news.day.az/society/1735856.html Народный артист Энвер Гасанов в коматозном состоянии Мой отец уже 6 дней находится в коматозном состоянии. Как передает Day.Az, об этом сообщила АПА дочь народного артиста Энвера Гасанова. "Он не может питаться, полностью обездвижен. Его состояние критическое. Плохое может случиться в любую минуту.
Народный артист Энвер Гасанов в коматозном состоянии
Мой отец уже 6 дней находится в коматозном состоянии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила АПА дочь народного артиста Энвера Гасанова.
"Он не может питаться, полностью обездвижен. Его состояние критическое. Плохое может случиться в любую минуту. Как я сказала в прошлый раз, мы не хотим, чтобы он провел последние дни в больнице",- сказала она.
Ранее мы сообщали, что Энвер Гасанов в критическом состоянии.
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