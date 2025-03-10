Народный артист Энвер Гасанов в коматозном состоянии

Мой отец уже 6 дней находится в коматозном состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила АПА дочь народного артиста Энвера Гасанова.

"Он не может питаться, полностью обездвижен. Его состояние критическое. Плохое может случиться в любую минуту. Как я сказала в прошлый раз, мы не хотим, чтобы он провел последние дни в больнице",- сказала она.

Ранее мы сообщали, что Энвер Гасанов в критическом состоянии.