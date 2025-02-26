Народный артист Энвер Гасанов в критическом состоянии

"За последние три-четыре дня состояние моего отца ухудшилось".

Как передает Day.Az, об этом сообщила АПА дочь народного артиста Энвера Гасанова.

По ее словам, сейчас он полностью утратил способность двигаться: "После выписки из больницы он мог передвигаться по дому с нашей помощью. Теперь он совсем не двигается, без сознания. Давление повышается до 260, мы понижаем его медикаментами. Также повышается температура, он ничего не ест".

Напомним, народный артист Энвер Гасанов был переведен из медицинского центра "Хазар", где проходил лечение, в Реабилитационный центр. Он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.