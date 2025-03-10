Трамп не исключил дальнейшее повышение пошлин

Американский лидер Дональд Трамп допустил дальнейшее повышение пошлин на импортируемые в США товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможных изменениях в тарифной политике США в будущем.

"Мы можем повысить некоторые пошлины. Не думаю, что мы будем их понижать, но можем повысить", - сказал Трамп.

Ведущая обратила внимание Трампа на то, что компании, поставляющие свою продукцию в США, хотят ясности в вопросе пошлин. "У них достаточно ясности. Они просто бросаются этой фразой, постоянно говорят, что им нужна ясность. Послушайте, нашу страну грабили многие десятилетия. Больше мы не позволим грабить себя", - ответил на это хозяин Белого дома.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет.

Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары начиная с 2 апреля. По его словам, в среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.