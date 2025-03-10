https://news.day.az/hitech/1735841.html Азербайджан улучшил позиции по показателю средней скорости интернета Азербайджан по средней скорости интернета после 2021 года поднялся на 30 позиций среди 154 стран. Об этом на мероприятии под названием "Онлайн Азербайджан - новый этап в цифровизации" сказал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, сообщает Day.Az.
Азербайджан улучшил позиции по показателю средней скорости интернета
Азербайджан по средней скорости интернета после 2021 года поднялся на 30 позиций среди 154 стран.
Об этом на мероприятии под названием "Онлайн Азербайджан - новый этап в цифровизации" сказал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, сообщает Day.Az.
Он отметил, что тем самым страна поднялась на 91-ю строчку рейтинга.
"В Индексе развития электронного правительства ООН Азербайджан за 1 год поднялся на 9 позиций, заняв 74-е место среди 193 стран. Азербайджан впервые вошел в высшую категорию в рейтинге цифрового управления, набрав 0,76 балла, что является самым высоким показателем в истории страны", - отметил Г.Омаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре