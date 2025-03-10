Азербайджан улучшил позиции по показателю средней скорости интернета

Азербайджан по средней скорости интернета после 2021 года поднялся на 30 позиций среди 154 стран.

Об этом на мероприятии под названием "Онлайн Азербайджан - новый этап в цифровизации" сказал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, сообщает Day.Az.

Он отметил, что тем самым страна поднялась на 91-ю строчку рейтинга.