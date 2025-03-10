https://news.day.az/hitech/1735798.html Сколько домохозяйств в Карабахе подключены к интернету? - ЦИФРЫ На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана более 3500 домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом. Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО "Азтелеком" Гасан Омаров на отчетном мероприятии проекта "Онлайн Азербайджан".
Сколько домохозяйств в Карабахе подключены к интернету? - ЦИФРЫ
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана более 3500 домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом.
Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО "Азтелеком" Гасан Омаров на отчетном мероприятии проекта "Онлайн Азербайджан".
Он отметил, что работа на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается.
"В настоящее время продолжаются работы по прокладке магистральных кабелей.
В соответствии с программой Великое возвращение на освобожденных территориях уже осуществлено внедрение новых технологий",- добавил Г.Омаров.
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