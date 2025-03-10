Сколько домохозяйств в Карабахе подключены к интернету?

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана более 3500 домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО "Азтелеком" Гасан Омаров на отчетном мероприятии проекта "Онлайн Азербайджан".

Он отметил, что работа на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается.