АБИИ поддерживает цели Узбекистана по возобновляемой энергии

Источник Агентство международной информации Trend

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) поддерживает переход Узбекистана на возобновляемые источники энергии с инвестиционным портфелем в 3,1 миллиарда долларов США в рамках продолжения поддержки амбициозных планов страны по созданию "зеленой" инфраструктуры,

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал главный директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.

По его словам, портфель АБИИ в 3,1 миллиарда долларов США включает ряд проектов с государственной поддержкой, направленных на повышение устойчивости Узбекистана к изменениям климата, переход на возобновляемые источники энергии и развитие инфраструктуры. Эти инвестиции соответствуют цели страны по производству 54 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также амбициозному плану по добавлению 24 ГВт новой мощности в сектор возобновляемых источников энергии.

"Ключевым моментом в поддержке АБИИ является обеспечение устойчивого развития. Наш инвестиционный портфель сосредоточен главным образом на "зеленой" инфраструктуре и энергетических проектах, которые будут способствовать долгосрочным климатическим и экономическим целям Узбекистана. Мы тесно сотрудничаем с Узбекистаном, чтобы обеспечить соответствие каждого проекта климатическим приоритетам страны", - сказал Константин Лимитовский.

Он отметил, что среди значимых проектов в портфеле АБИИ - ускорение развития сектора возобновляемой энергетики. Узбекистан поставил четкие цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии, и АБИИ играет важную роль в содействии переходу на более чистые источники энергии.

Главный директор по инвестициям подчеркнул, что внимание банка не ограничивается только энергетическим сектором, но распространяется и на более широкие инфраструктурные области, включая транспорт, управление водными ресурсами и цифровое развитие. АБИИ активно ищет партнерства с мировыми энергетическими компаниями и другими институтами развития для софинансирования проектов в области солнечной и ветровой энергетики и аккумуляторных хранилищ энергии, которые способствуют расширению мощностей возобновляемой энергетики в стране.

"Мы видим очень сильную приверженность Узбекистана стремлению к возобновляемой энергии и устойчивой инфраструктуре. В связи с тем, что страна нацелена на достижение своей цели по возобновляемой энергии, мы рады предложить финансовую и техническую поддержку для реализации этих амбициозных проектов", - подчеркнул Константин Лимитовский.

Он отметил, что участие банка соответствует обновленному Национально определенному вкладку Узбекистана в рамках Парижского соглашения, а также Стратегической рамочной программе перехода к зеленой экономике до 2030 года. Работа АБИИ подчеркивает важность интеграции оценки климатических рисков в национальное планирование и бюджетирование, что помогает Узбекистану строить экономику, устойчивую к изменениям климата.

"Помимо поддержки энергетических проектов, АБИИ также активно работает над содействием инклюзивным климатическим действиям с акцентом на гендерное равенство и обеспечением того, чтобы переход на "зеленую" инфраструктуру приносил пользу всем слоям общества, особенно уязвимым группам. В рамках климатического перехода АБИИ также помогает Узбекистану улучшить ирригационные системы, которые играют критически важную роль в поддержке сельскохозяйственного сектора, в котором занято более 25 процентов рабочей силы страны", - сказал он.

Главный инвестиционный директор АБИИ подчеркнул, что программа также включает институциональные реформы в сферах энергетики, транспорта и управления водными ресурсами с целью повышения устойчивости. Усиливая регулирующие рамки и интегрируя устойчивость в национальную программу развития, банк обеспечивает, чтобы "зеленый" переход Узбекистана оставался прочным и инклюзивным.

"Одним из ключевых этапов для оценки прогресса будет успешная реализация Национальной климатической политики и Плана действий по гендерным вопросам в изменении климата (CCGAP), а также принятие раскрытия информации о климатических и устойчивых рисках для государственных предприятий. Эти меры помогут направить Узбекистан к достижению его целей по возобновляемой энергии, одновременно повышая его общую устойчивость к климатическим изменениям", - подчеркнул Константин Лимитовский.

Он добавил, что АБИИ продолжает активно поддерживать роль Узбекистана в переходе на "зеленую" энергетику, оказывая поддержку проектам в области возобновляемой энергетики и планируя поддержку новых проектов в ближайшие годы. Поддержка банка также поможет привлечь инвестиции частного сектора, обеспечивая, чтобы развитие инфраструктуры Узбекистана было устойчивым и финансово жизнеспособным.

"С завершением проектов в области возобновляемой энергетики АБИИ обеспечит, чтобы Узбекистан оставался на пути к достижению своих целей по возобновляемой энергии и климату к 2030 году, обеспечив тем самым "зеленое", устойчивое и инклюзивное будущее для страны", - заключил Константин Лимитовский.