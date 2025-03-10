Проект "Онлайн Азербайджан" успешно завершен - Шахин Бабаев

Проект "Онлайн Азербайджан" успешно завершен.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев на отчетном мероприятии по проекту "Онлайн Азербайджан".

"Это был один из важнейших шагов Азербайджана на пути к цифровой трансформации. Цель "Онлайн Азербайджан" заключалась в обеспечении доступа всех граждан страны к интернету и цифровым технологиям. В целом цифровые технологии кардинально меняют мир. Они предлагают огромный потенциал для улучшения благосостояния людей и общества в целом. Эти технологии ускоряют достижение ЦУР.

По оценкам ООН, 3,7 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету. Это примерно треть населения мира. Инициатива ООН по глобальному цифровому соглашению направлена на обеспечение всех подключением к интернету к 2030 году", - сказал он.