Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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