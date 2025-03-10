https://news.day.az/politics/1735959.html Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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