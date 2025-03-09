Когда станут известны результаты выпускных экзаменов в Азербайджане?

Как сообщалось ранее, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен для учащихся 11-х классов.

Как сообщает Day.Az, с 10 марта начнется обработка протоколов и ответных листов.

Поскольку в экзамене использовались задания открытого типа, требующие письменного ответа, проверка займет некоторое время. Ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 6 недель.