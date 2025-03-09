https://news.day.az/society/1735688.html Когда станут известны результаты выпускных экзаменов в Азербайджане? Как сообщалось ранее, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен для учащихся 11-х классов. Как сообщает Day.Az, с 10 марта начнется обработка протоколов и ответных листов. Поскольку в экзамене использовались задания открытого типа, требующие письменного ответа, проверка займет некоторое время.
Когда станут известны результаты выпускных экзаменов в Азербайджане?
Как сообщалось ранее, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен для учащихся 11-х классов.
Как сообщает Day.Az, с 10 марта начнется обработка протоколов и ответных листов.
Поскольку в экзамене использовались задания открытого типа, требующие письменного ответа, проверка займет некоторое время. Ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 6 недель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре