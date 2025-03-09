Сегодня около 59 тысяч учащихся XI класса сдают выпускной экзамен

9 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском, Абшеронском (Часть II) районах города Баку, городе Сумгайыт (Часть II), Нахчыванской Автономной Республике, Гяндже (Часть II), Мингячевире, Самухском, Гейгельском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Билясуварском, Уджарском, Исмаиллинском, Агсуинском, Зардабском, Масаллинском, Астаринском, Лерикском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Хызынском, Гусарском, Зангиланском (Средняя школа села Агалы) и Джебраильском районах (Школа имени М.Мехтизаде).

Сегодня по всему Баку также сдают экзамены учащиеся специальных школ (школы-интернаты, школы, расположенные в пенитенциарных учреждениях), школы с преподаванием на грузинском языке, и военных лицеев имени Г.Алиева и Дж. Нахчыванского.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в сегодняшних экзаменах примут участие 58 тысяч 732 человек. В экзамене также примут участие 70 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и др.).

Экзамен начнется в 11:00. В 10:45 режим пропуска на экзамен будет завершен. Прибывшие после указанного в пропускном листе времени участники не будут допущены в здание экзамена.

Напомним, что всего в городах и районах, где проводится экзамен, выделено 255 экзаменационных помещений, 4430 экзаменационных залов. Для управления экзаменами выделено 255 общих экзаменационных руководителей, 721 руководитель экзаменами, 5523 контролера, 773 сотрудника режима пропуска (охраны), 255 представителей здания.