Азербайджан отверг обвинения Армении по минной угрозе и призвал к международной поддержке разминирования

Азербайджан решительно отверг безосновательные обвинения Армении в связи с минной угрозой и подчеркнул важность международной поддержки в разминировании пострадавших от оккупации территорий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ответном заявлении постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях, озвученном в ходе 58-й сессии Совета по правам человека ООН.

В заявлении подчеркивается, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. В период армянской оккупации на азербайджанских территориях было установлено более 1,5 миллиона мин и многочисленные другие взрывные устройства, а более 13% территории Азербайджана остается заминированной.

"Существуют многочисленные доказательства того, что мины и ловушки были размещены в населенных пунктах, вдали от бывшей линии соприкосновения, в местах, откуда были изгнаны мирные жители и куда они должны вернуться. Даже кладбища и культурные объекты были заминированы с целью нанесения максимальных потерь", - говорится в заявлении.

С момента окончания войны в 2020 году в Азербайджане было очищено около 180 тысяч гектаров территории, обнаружено 56 460 мин и 121 188 взрывоопасных объектов. Несмотря на это, минная угроза по-прежнему препятствует восстановлению освобожденных территорий, усложняет возвращение вынужденных переселенцев и затрудняет поиски около 4 тысяч пропавших без вести граждан.

Азербайджан также напомнил, что с 2020 года на гуманитарное разминирование из иностранных источников было выделено всего 6% необходимых ресурсов, и призвал международное сообщество к более активной поддержке в этом вопросе.