Предлагается создание фильмов, посвященных возвращению в Западный Азербайджан

С учетом аудитории необходимо снимать короткометражные художественные фильмы, посвященные возвращению в Западный Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель председателя комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиб Алиев, выступая на общественных слушаниях комитета на тему "Роль НПО в процессе возвращения в Западный Азербайджан".

По его словам, вопрос о возвращении в Западный Азербайджан должен быть рассмотрен в трех направлениях: обогащение правовой базы, формирование исторической памяти и научное обоснование.

"Мы должны снимать короткометражные художественные фильмы, учитывая целевые аудитории. Для этого достаточно выделить 500 долларов на каждую минуту фильма. Агентство государственной поддержки НПО может выделить гранты на эти цели. Например, для арабских стран основная сюжетная линия фильма может быть об азербайджанце, чьей последней мечтой является совершение молитвы на родных землях. Для западных стран сюжет должен быть совершенно иным, чтобы соответствовать интересам той аудитории",- добавил С.Алиев.