В Баку состоялся концерт "Поэзия в гармонии нот"

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Поэзия в гармонии нот", посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.

В сопровождении Азербайджанского государственного струнного квартета чтецы Анара Ахундова, Ульвия Ахундова, Нателла Керимова и Нигяр Бабаева, погрузив зрителей в магию музыки, сделали этот музыкальный вечер незабываемым.

В программе прозвучали прекрасные произведения азербайджанских и европейских композиторов, которые в гармонии с поэзией, заставляющей задуматься, стали единым целым, затронув сердца слушателей. Квартет представит более широкий и разнообразный репертуар на предстоящих концертах.

Отметим, что Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов. В состав коллектива входят лауреат республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (I скрипка), Хаяла Абдуллаева (II скрипка), заслуженные артисты Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото - Кямран Багиров.

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