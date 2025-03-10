В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы

На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 3 по 9 марта) было обнаружено и обезврежено 90 противопехотных, 48 противотанковых мин, 605 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 1365.3 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.