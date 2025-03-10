https://news.day.az/hitech/1735869.html Интернет в Азербайджане стал в три раза быстрее за три года За последние 3 года скорость интернета в Азербайджане увеличилась в три раза.
Интернет в Азербайджане стал в три раза быстрее за три года
За последние 3 года скорость интернета в Азербайджане увеличилась в три раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель председателя правления Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана (ИКТА) Джейхун Гусейнзаде в интервью журналистам.
"В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" использование технологий GPON в стране достигло 100 процентов. Технология GPON обладает способностью обеспечивать более быстрый интернет по сравнению с предыдущими технологиями",- добавил он.
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