Двое азербайджанских борцов в финале чемпионата Европы

Стартовал чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований, проходящих в Тиране, столице Албании, начались соревнования борцов вольного стиля в пяти весовых категориях.

Сборная Азербайджана была представлена ​​во всех весовых категориях. Двое наших борцов вышли в финал, а трое потерпели поражение. Кянан Гейбатов (70 кг) и Фарид Джаббаров (79 кг) поборются за золотую медаль.

Вольная борьба

57 кг

В квалификационном раунде Рахман Иманов встретился с россиянином Львом Павловым (UWW). Наш представитель уступил чемпиону Европы и финалисту чемпионата мира среди борцов до 20 лет со счетом 0:3.

65 кг

Мурад Хагвердиев победил испанца Фелипе Миллу со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал. Во втором поединке он проиграл россиянину Амалу Джандубаеву (UWW), чемпиону Европы среди борцов до 17 лет, со счетом 4:8.

70 кг

Кянан Гейбатов вышел в полуфинал, победив досрочно украинца Нарека Погосяна и болгарина Калояна Атанасова - в обоих случаях со счетом 10:0. На пороге финала ему встретился бельгиец Мухаммад Абдурахманов. Кянан, уверенно одержавший победу, вышел в финал.

79 кг

Фарид Джаббаров вышел в финал, победив грузина Георгия Гогричиани со счетом 8:4, итальянца Раффаэле Матрулло с полным преимуществом (10:0) и швейцарца Умара Мавлаева (3:1).

97 кг

Абдулджалил Шабанов в квалификационном раунде уступил армянину Сергею Саргсяну со счетом 3:11.