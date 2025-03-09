Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

В середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения Security Link-2025 недалеко от порта Чабахар в Иране. Об этом сообщило минобороны КНР, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

В ходе учений будут отработаны действия по атакам на морские цели, временным инспекциям и арестам, контролю ущерба, совместному поиску, и спасению.

По информации минобороны КНР, учения направлены на углубление "взаимного доверия в военной сфере" и "прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц".

Китай со своей стороны направит партию эскортных миноносцев Baotou и корабль комплексного снабжения Gaoyou Lake для участия в учениях.