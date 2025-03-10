Стала известна личность одного из привлеченных к следствию сотрудников Госагентства по туризму Азербайджана

Сотрудник Аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Ниджат Гусейнов был задержан Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики 4 марта 2025 года в качестве подозреваемого и предстал перед судом. Сабаильский районный суд города Баку избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями во время служебной деятельности, передает в понедельник Day.Az.

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Азербайджанской Республики председателю Государственного агентства по туризму Фуаду Гумбат оглу Нагиеву был объявлен строгий выговор за недостатки, допущенные в работе.

Ряд должностных лиц Агентства, в том числе руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, начальник отдела туристической политики и стратегии Мухаммед Мурадов были отстранены от занимаемых должностей.