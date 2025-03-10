В Конгресс США внесут законопроект о новых санкциях против РФ

На следующей неделе в Конгрессе США представят законопроект, предусматривающий введений санкций в отношении банковского и энергетического секторов России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Что касается России, я представлю санкции против их банковского сектора и энергетического сектора на следующей неделе, чтобы призвать их сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.