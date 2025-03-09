https://news.day.az/sport/1735600.html UFC признала бой Физиева и Гейджи лучшим - ВИДЕО Поединок азербайджанского бойца Рафаэля Физиева с американцем Джастином Гейджи был признан лучшим боем вечера на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, промоушен UFC огласил имена тех, кто заработал дополнительно по 50 тысяч долларов по итогам турнира.
UFC признала бой Физиева и Гейджи лучшим - ВИДЕО
Поединок азербайджанского бойца Рафаэля Физиева с американцем Джастином Гейджи был признан лучшим боем вечера на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, промоушен UFC огласил имена тех, кто заработал дополнительно по 50 тысяч долларов по итогам турнира.
Лучшим бой вечера признан поединок Физиева и Гейджи.
Американец выиграл встречу единогласным решением судей.
В активе Физиева 12 побед и четыре поражения, новый рекорд Гейджи - 26-5.
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