https://news.day.az/world/1735563.html В Германии допустили отказ от покупки истребителей у США Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Его слова приводит Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Германии допустили отказ от покупки истребителей у США
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Его слова приводит Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ишингер допустил отказ от покупки истребителей у США, если Вашингтон встроит в них дистанционный "аварийный выключатель", как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву.
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