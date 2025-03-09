В Германии допустили отказ от покупки истребителей у США

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Его слова приводит Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ишингер допустил отказ от покупки истребителей у США, если Вашингтон встроит в них дистанционный "аварийный выключатель", как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву.