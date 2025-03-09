В Японии остановили распространение крупнейшего за последние десятилетия пожара

В Японии остановили распространение пожара, который считается самым масштабным с 1992 года. Об этом сообщил мэр города Офунато Киёси Футигами на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Риска распространения больше нет. Мы объявляем о ликвидации [пожара]", - сказал глава города на 12-й день после начала пожара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время сохраняется действие приказа об эвакуации населения некоторых районов. Его могут отменить в ближайшее время.

По последним данным, лесной пожар охватил площадь в почти 3 тысячи гектаров. В результате произошедшего было повреждено более 200 зданий. На месте работали более 2 тысяч спасателей и пожарных, а также 15 вертолетов.