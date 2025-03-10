В Баку проходит презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести" - ФОТО
Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).
Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.
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