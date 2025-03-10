https://news.day.az/politics/1735938.html Меморандум о сотрудничестве подписан между парламентами Азербайджана и Грузии - ФОТО В рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Грузию 10 марта состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между законодательными органами двух стран.
Меморандум о сотрудничестве подписан между парламентами Азербайджана и Грузии - ФОТО
В рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Грузию 10 марта состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между законодательными органами двух стран.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Отмечается, что данный меморандум будет способствовать дальнейшему углублению отношений между нашими законодательными органами и расширению сотрудничества.
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