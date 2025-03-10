https://news.day.az/politics/1735940.html Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом Дружбы Президент России Владимир Путин наградил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову Орденом Дружбы. Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.
Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову Орденом Дружбы.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, С.Гафарова награждена Орденом Дружбы за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.
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