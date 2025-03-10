Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову Орденом Дружбы.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, С.Гафарова награждена Орденом Дружбы за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.