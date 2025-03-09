https://news.day.az/tourism/1735624.html ЧП на самолете рейса Актау-Алматы 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, совершавший рейс Актау-Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
ЧП на самолете рейса Актау-Алматы
8 марта самолет авиакомпании Air Astana, совершавший рейс Актау-Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", согласно информации авиакомпании, экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами.
В пресс-службе Air Astana добавили, что самолет благополучно приземлился в Актау, а пассажиры были доставлены до пункта назначения на резервном самолете.
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