ЧП на самолете рейса Актау-Алматы

8 марта самолет авиакомпании Air Astana, совершавший рейс Актау-Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", согласно информации авиакомпании, экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами.

В пресс-службе Air Astana добавили, что самолет благополучно приземлился в Актау, а пассажиры были доставлены до пункта назначения на резервном самолете.