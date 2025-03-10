В Малайзии из-за наводнений эвакуированы свыше 4 тыс. человек

Более 4 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в малайзийском штате Сабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информагентство Bernama со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию чрезвычайным ситуациям.

По его информации, количество эвакуированных жителей штата составляет 4 122. Для пострадавших организовано 18 временных эвакуационных центров.