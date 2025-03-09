Найдены новые вирусы, которые передаются людям

Группа ученых из ведущих университетов Китая выявила 125 различных вирусов с повышенным риском передачи от животных к людям. Из них 36 ранее не были известны науке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание South China Morning Post (SСМР).

Вирусологи изучили 28 видов умерших от болезней сельскохозяйственных животных. В абсолютных цифрах обследовали организмы 461 особи. В их телах были найдены 125 вирусов, включая 36 ранее неизвестных.

Из 125 найденных вирусов 39, по мнению ученых, с высокой степенью вероятности могут передаваться как животным, так и человеку. 11 из них ранее уже были обнаружены у людей. Особое беспокойство исследователей вызвали патогены, найденные в телах норок и енотовидных собак. Ученые отмечают, что вероятность их передачи другим животным увеличивается в условиях интенсивного разведения.

Среди открытий - коронавирус HKU5, который перешел от летучих мышей к норкам на ферме, где раньше зафиксировали вспышку пневмонии, а также первый случай коронавируса у нутрии. В некоторых телах животных был найден новый вид коронавируса, получивший название "кроличьего", а также несколько других вирусов этого типа.