Столкновения в Сирии

Число жертв среди мирных граждан в результате военных действий между силами переходного правительства и мятежниками в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс выросло за сутки с 532 до 830.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq news. По его информации, большинство жертв принадлежит к алавитской общине, выходцы из которой составляют 12% населения арабской республики.

Войска переходного правительства восстановили контроль над прибрежными районами и преследуют отряды вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада в горной местности. В ходе операции, которая продолжается с 6 марта, было уничтожено свыше 250 ополченцев. Правительственные формирования потеряли 231 бойца.

Вооруженный мятеж на западе Сирии стал самым серьезным вызовом переходному правительству в Дамаске с момента смены власти в арабской республике в декабре 2024 года. Ранее канцелярия временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа сообщила, что глава государства сформировал независимый комитет для выяснения обстоятельств, приведших к эскалации насилия в прибрежных провинциях. Согласно опубликованному в Telegram-канале документу, в его состав вошли семь судей.

В задачи комитета входит расследование "правонарушений в отношении гражданских лиц", "нападений на государственные учреждения, армию и сотрудников служб безопасности", выявление виновных и передача причастных к преступлениям в суд.