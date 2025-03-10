В Азербайджане увеличился объем страховых выплат

В январе 2025 года объем страховых сборов, собранных по кредитному страхованию страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, составил 495 тысяч манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 42,3 тысячи манатов или на 9,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за первый месяц прошлого года объем собранных страховых сборов по кредитному страхованию страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, составил 452,7 тысячи манатов.

В прошлом месяце объем страховых выплат по этому классу страховки составил 5 тысяч манатов, что на 78,6 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе 2024 года объем страховых выплат по кредитному страхованию, произведенных страховыми компаниями, работающими в Азербайджане, составил 2,8 тысячи манатов.

Отметим, что в январе этого года страховые компании Азербайджана собрали 163,7 миллиона манатов страховых сборов. Этот показатель на 17,6 процента выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, в январе этого года по линии страховых компаний Азербайджана было выплачено 47,6 миллиона манатов страховых выплат, что на 22,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.