Сирийские силы безопасности обвинили "Хезболлах" в дестабилизации страны

Ответственность за дестабилизацию Сирии лежит на ливанской группировке "Хезболлах".

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сил безопасности сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.

По его словам, "Хезболлах" и зарубежные страны поддерживали некоторые партии и остатки сил, , поддерживающие бывшего президента Башара Асада, в нескольких районах сирийского побережья.

Он добавил, что силы безопасности "задержали пятерых человек, занимавших высокие должности в регионе при предыдущем режиме". По словам представителя новых сирийских властей, в настоящее время ситуация находится под контролем на 90 процентов.