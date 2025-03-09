https://news.day.az/world/1735598.html Сирийские силы безопасности обвинили "Хезболлах" в дестабилизации страны Ответственность за дестабилизацию Сирии лежит на ливанской группировке "Хезболлах". Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сил безопасности сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.
Сирийские силы безопасности обвинили "Хезболлах" в дестабилизации страны
Ответственность за дестабилизацию Сирии лежит на ливанской группировке "Хезболлах".
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сил безопасности сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.
По его словам, "Хезболлах" и зарубежные страны поддерживали некоторые партии и остатки сил, , поддерживающие бывшего президента Башара Асада, в нескольких районах сирийского побережья.
Он добавил, что силы безопасности "задержали пятерых человек, занимавших высокие должности в регионе при предыдущем режиме". По словам представителя новых сирийских властей, в настоящее время ситуация находится под контролем на 90 процентов.
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