Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отбыла 10 марта в Грузию.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии.