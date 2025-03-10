https://news.day.az/politics/1735833.html Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отбыла 10 марта с официальным визитом в Грузию. Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в рамках визита Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии.
Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии
Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отбыла 10 марта в Грузию.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководством Грузии.
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