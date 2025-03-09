https://news.day.az/sport/1735565.html Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи Американец Джастин Гейджи победил азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в поединке главного карда турнира UFC 313 в Парадайсе (Невала, США). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором раунде американец отправил соперника в нокдаун. Реванш легковесов продлился все три раунда и завершился со счетом 29:28, 29:28, 29:28.
Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи
Американец Джастин Гейджи победил азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в поединке главного карда турнира UFC 313 в Парадайсе (Невала, США).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором раунде американец отправил соперника в нокдаун.
Реванш легковесов продлился все три раунда и завершился со счетом 29:28, 29:28, 29:28. В первом бою - 18 марта 2023-го - победу решением большинства судей также одержал американец.
36-летний Гейджи одержал 26-ю победу в карьере при пяти поражениях. 32-летний Физиев потерпел третье поражение подряд. Всего за карьеру он выиграл 12 поединков и проиграл четыре.
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