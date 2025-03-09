Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи

Американец Джастин Гейджи победил азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в поединке главного карда турнира UFC 313 в Парадайсе (Невала, США).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором раунде американец отправил соперника в нокдаун.

Реванш легковесов продлился все три раунда и завершился со счетом 29:28, 29:28, 29:28. В первом бою - 18 марта 2023-го - победу решением большинства судей также одержал американец.

36-летний Гейджи одержал 26-ю победу в карьере при пяти поражениях. 32-летний Физиев потерпел третье поражение подряд. Всего за карьеру он выиграл 12 поединков и проиграл четыре.