https://news.day.az/society/1735783.html Названы даты 1-й попытки 2-го этапа вступительных экзаменов в вузы Азербайджана 1-я попытка 2-го этапа вступительных испытаний по I, II, III и IV группам специальностей состоится в конце мая-начале июня. Об этом Day.Az в Государственном экзаменационном центре. Сообщается, что о точных датах будет предоставлена дополнительная информация.
Названы даты 1-й попытки 2-го этапа вступительных экзаменов в вузы Азербайджана
1-я попытка 2-го этапа вступительных испытаний по I, II, III и IV группам специальностей состоится в конце мая-начале июня.
Об этом Day.Az в Государственном экзаменационном центре.
Сообщается, что о точных датах будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, что регистрация для участия в 1-й попытке 2-го этапа вступительного экзамена будет проходить с 17 апреля по 1 мая.
Отметим, что 16 марта ГЭЦ проведет пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительных экзаменов в вузы.
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