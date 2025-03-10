Названы даты 1-й попытки 2-го этапа вступительных экзаменов в вузы Азербайджана

1-я попытка 2-го этапа вступительных испытаний по I, II, III и IV группам специальностей состоится в конце мая-начале июня.

Об этом Day.Az в Государственном экзаменационном центре.

Сообщается, что о точных датах будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что регистрация для участия в 1-й попытке 2-го этапа вступительного экзамена будет проходить с 17 апреля по 1 мая.

Отметим, что 16 марта ГЭЦ проведет пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительных экзаменов в вузы.