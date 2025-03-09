https://news.day.az/world/1735690.html Турция против инициатив, дестабилизирующих Сирию - Фидан "События в Лазкийе показывают, что политика, которую сирийское правительство проводило в течение нескольких недель без каких-либо провокаций, в последние дни была предпринята попытка дестабилизации путем провокации".
Турция против инициатив, дестабилизирующих Сирию - Фидан
"События в Лазкийе показывают, что политика, которую сирийское правительство проводило в течение нескольких недель без каких-либо провокаций, в последние дни была предпринята попытка дестабилизации путем провокации".
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главами МИД Иордании, Ирака, Ливана и Сирии.
Он подчеркнул, что страны региона и Турция не поддерживают никаких инициатив, которые могут дестабилизировать ситуацию в Сирии.
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