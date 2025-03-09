Турция против инициатив, дестабилизирующих Сирию

"События в Лазкийе показывают, что политика, которую сирийское правительство проводило в течение нескольких недель без каких-либо провокаций, в последние дни была предпринята попытка дестабилизации путем провокации".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главами МИД Иордании, Ирака, Ливана и Сирии.

Он подчеркнул, что страны региона и Турция не поддерживают никаких инициатив, которые могут дестабилизировать ситуацию в Сирии.