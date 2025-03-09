Топовый боец лёгкой весовой категории UFC американец Джастин Гейджи после победы над азербайджанцем Рафаэлем Физиевым в соглавном событии турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) комплиментарно отозвался о своём сопернике, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Физиев боец мирового класса. Он действительно изменил свою тактику по сравнению с прошлым боем. Он вынудил меня просто идти вперёд и атаковать... Он заслуживает больших похвал. Этот спорт такой чертовски сумасшедший. Я почти уверен, что у меня сломана рука, но это крепкий орешек", - сказал Гейджи после боя с Физиевым.

Напомним, Гейджи вышел на бой с Физиевым после поражения. В апреле 2024 года он проиграл нокаутом в пятом раунде на последней секунде экс-чемпиону UFC в полулёгком весе Максу Холлоуэю. Его рекорд - 26-5.