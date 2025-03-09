Турция совместно с четырьмя странами создает центр борьбы с ИГИЛ

Турция, Сирия, Иордания, Ирак и Ливан договорились о совместных действиях против террористической группировки ИГИЛ и намерены создать специальный оперативный центр для координации усилий.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам пятистороннего совещания по безопасности, прошедшего в Иордании.

По словам министра, страны региона полны решимости бороться с угрозой терроризма. "Турция уже долгое время ведет борьбу с ИГИЛ, но поскольку группировка представляет угрозу сразу для нескольких государств, действовать в одиночку сложно. Поэтому нам необходимо объединить усилия, и создание совместного оперативного центра - это первый шаг в этом направлении", - подчеркнул Фидан.

Он также затронул проблему террористической организации РКК, отметив, что, несмотря на отсутствие контроля над территориями внутри Турции, боевики оккупировали значительные районы в соседних странах. "В Сирии они контролируют треть территории и энергетические ресурсы, в Ираке оккупировали 700 деревень в Курдистане, а также регионы Синджар и другие территории. Это не только проблема Турции, но и всего региона", - заявил министр.

Фидан призвал применять к РКК такие же меры, какие используются в борьбе с ИГИЛ, подчеркнув, что террористическая угроза требует единого и решительного ответа.