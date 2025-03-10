Сахиба Гафарова посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси

10 марта парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Грузию посетила памятник общенациональному лидеру Азербайджана в парке Гейдара Алиева в Тбилиси.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что спикер Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику и почтила память великого лидера.

Затем председатель Милли Меджлиса посетила мемориальный комплекс на Площади героев, где также возложила венок перед памятником героям, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Грузии. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.