Редкая болезнь убила 22-летнего принца Люксембурга

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкого генетического заболевания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление родителей принца.

Утверждается, что Фредерик скончался 1 марта. В последние дни своей жизни он едва мог говорить, однако принц, по словам родителей, до последней минуты жизни "сохранял чувство юмора и безграничное сострадание".

Фредерик страдал от редкой болезни POLG - митохондриального заболевания, связанного с нарушением обмена веществ. Такой диагноз ему поставили еще в 14 лет.