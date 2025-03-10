https://news.day.az/world/1735711.html Редкая болезнь убила 22-летнего принца Люксембурга Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкого генетического заболевания. Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление родителей принца. Утверждается, что Фредерик скончался 1 марта.
Редкая болезнь убила 22-летнего принца Люксембурга
Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкого генетического заболевания.
Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление родителей принца.
Утверждается, что Фредерик скончался 1 марта. В последние дни своей жизни он едва мог говорить, однако принц, по словам родителей, до последней минуты жизни "сохранял чувство юмора и безграничное сострадание".
Фредерик страдал от редкой болезни POLG - митохондриального заболевания, связанного с нарушением обмена веществ. Такой диагноз ему поставили еще в 14 лет.
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