В Балакене утонул 3-летний ребенок

В Балакяне 3-летний ребенок утонул в ванне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Ханифа Балакянского района Раван Мамедов 2022 г.р. упал в ванну с водой во дворе дома, и умер, захлебнувшись.

Ранее мы сообщали, что в Шабране 9-летняя девочка скончалась от отравления.