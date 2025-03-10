https://news.day.az/society/1735755.html В Балакене утонул 3-летний ребенок В Балакяне 3-летний ребенок утонул в ванне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Ханифа Балакянского района Раван Мамедов 2022 г.р. упал в ванну с водой во дворе дома, и умер, захлебнувшись. Ранее мы сообщали, что в Шабране 9-летняя девочка скончалась от отравления.
В Балакене утонул 3-летний ребенок
В Балакяне 3-летний ребенок утонул в ванне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Ханифа Балакянского района Раван Мамедов 2022 г.р. упал в ванну с водой во дворе дома, и умер, захлебнувшись.
Ранее мы сообщали, что в Шабране 9-летняя девочка скончалась от отравления.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре