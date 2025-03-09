Газопровод Ыгдыр-Нахчыван – это новые возможности и конкуренция в энергобезопасности

Открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван - очень важное событие. Для Азербайджана - это, в первую очередь, возможность диверсификации поставок газа в Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

С ноября 2005 года НАР обеспечивалась газом за счет своповых поставок в Иран, отметил эксперт. То есть почти 20 лет Нахчыван в вопросе газоснабжения полностью зависел от Ирана. Поэтому новый газопровод - это не только диверсификация, но и создание конкурентной среды в энергобезопасности НАР, подчеркнул Шабан.

"До этого Иран никак не соглашался на снижение своих услуг по поставке газа. Однако, я думаю, что новый маршрут поставок приведет к тому, что Иран также предложит более благоприятные тарифы Азербайджану. Так, средний тариф на поставку газа в НАР из Астары составлял 15 процентов натурой. Это означает, что если Азербайджан поставляет в автономию 100 миллионов кубометров газа, из них 15 миллионов отбирает Иран. В среднем Нахчыван потребляет 400 миллионов кубометров газа. Иранская сторона не шла на уступки, хотя уже давно вернула свои расходы на строительство небольшого участка газопровода Хой-Джульфа.

Теперь Азербайджан будет решать проблему обеспечения Нахчывана газом посредством братской Турции. Хотя тут путь газа для автономии тоже будет недешевым, так как проходит через три страны. Вопрос лучшим образом может решиться с открытием Зангезурского коридора. Как известно, этот коммуникационный коридор предусматривает не только железную и автомобильную дорогу, но также трубопроводы и линию электропередачи", - сказал Ильхам Шабан.

По мнению нашего собеседника, открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван не приведет к отказу от своповых поставок через Иран. Миссия нового трубопровода заключается не в отказе от существующего маршрута, а в обеспечении стабильности газоснабжения автономии, резюмировал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

СПРАВКА: 15 декабря 2020 года в Анкаре между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Распоряжением Президента от 10 февраля 2022 года из госбюджета на реализацию проекта были выделены соответствующие средства. Данный проект вошел в число приоритетных проектов принятой 5 июня того же года "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы". 25 сентября 2023 года с участием глав двух государств состоялась церемония закладки газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Отметим, что протяженность трубопровода от Ыгдыра до Садараксого района составляет 97,5 километра. Из них 17,5 километра проходят по территории Азербайджана, 80 километров - Турции. Трубопровод способен транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день и 730 миллионов кубометров - в год. Ожидается, что в дальнейшем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое.

Лейла Таривердиева