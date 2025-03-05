https://news.day.az/officialchronicle/1734754.html Президент Ильхам Алиев: Проект, в открытии которого мы сегодня приняли участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
Президент Ильхам Алиев: Проект, в открытии которого мы сегодня приняли участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана
Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
Как отметил глава государства, газ из Азербайджана, поступая в Нахчыван через территорию Турции, также решит проблему газоснабжения автономной республики.
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