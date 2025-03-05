Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван

5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили на церемонии.

Затем в формате видеосвязи состоялось открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

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