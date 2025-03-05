https://news.day.az/officialchronicle/1734742.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван - ФОТО 5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван - ФОТО
5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили на церемонии.
Затем в формате видеосвязи состоялось открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
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