Раскрыты последствия возможного выхода США из НАТО

Бывший британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что мир вступил в новую эру, когда страны Запада больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное. Его слова приводит The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уоллес раскрыл последствия возможного выхода США из НАТО и исключил конец света при таком сценарии.

"Если они выйдут из НАТО, это не станет концом света. Конечно, это [будет] ужасно. Но у нас в Европе есть воля и деньги, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и обороноспособность", - сказал он.

Политик считает, что текущая стратегия США заключается в запугивании Украины и попытке "дать России надежду". По его мнению, этот подход является ошибочным.