https://news.day.az/sport/1735846.html В Профессиональной лиге по човгану начинается новый сезон Завтра состоится церемония открытия нового сезона Профессиональной Лиги Азербайджана по Човган. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что первые игры соревнований состоятся после официального открытия, которое начнется в 13:30. В этом сезоне за чемпионство будут бороться 12 команд.
Первый тур
12 марта
В Профессиональной лиге по човгану начинается новый сезон
Завтра состоится церемония открытия нового сезона Профессиональной Лиги Азербайджана по Човган.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что первые игры соревнований состоятся после официального открытия, которое начнется в 13:30.
В этом сезоне за чемпионство будут бороться 12 команд. В двухкруговой системе в каждом туре будет сыграно 11 туров. Всего состоится 132 игры.
Отметим, что матчи первого тура пройдут в течение двух дней.
Первый тур
11 марта
14:00 "Серхедчи" - "Бута Голден"
15:00. "Полад" - "Элит"
16:00 "Омар" - "Хазар"
12 марта
14:00 "Ширван" - "Атилла"
15:00. "Карабах" - "Эмбавуд"
16:00 "Зафар" - "Агстафа Дильбаз"
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