Министерство внутренних дел (МВД) рекомендует гражданам Азербайджана проявлять максимальную осторожность и не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам, минам и неизвестным предметам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление МВД.

"Не заходите в опасные зоны, не трогайте оставленные боеприпасы, не жертвуйте своими жизнями. Никогда не прикасайтесь к минам, неразорвавшимся боеприпасам или неизвестным предметам", - отметили в МВД.