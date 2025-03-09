https://news.day.az/society/1735650.html Не прикасайтесь! - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от МВД Министерство внутренних дел (МВД) рекомендует гражданам Азербайджана проявлять максимальную осторожность и не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам, минам и неизвестным предметам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление МВД. "Не заходите в опасные зоны, не трогайте оставленные боеприпасы, не жертвуйте своими жизнями.
Не прикасайтесь! - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от МВД
Министерство внутренних дел (МВД) рекомендует гражданам Азербайджана проявлять максимальную осторожность и не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам, минам и неизвестным предметам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление МВД.
"Не заходите в опасные зоны, не трогайте оставленные боеприпасы, не жертвуйте своими жизнями. Никогда не прикасайтесь к минам, неразорвавшимся боеприпасам или неизвестным предметам", - отметили в МВД.
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