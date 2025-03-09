В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

Казахстанские правоохранители во время трехдневной операции нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в ходе январских беспорядков в 2022 году. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На территории страны МВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Қару"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обнаруженных складах находилось 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов.