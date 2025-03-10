В 1992 году в Карабахе проживало менее 30 тысяч жителей армянского происхождения.

Об этом сказал обвиняемый Аркадий Гукасян на судебном процессе в Бакинском военном суде, отвечая на вопросы государственных обвинителей, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По его словам, впоследствии часть этих людей осталась в Карабахе, часть переехала в Армению, а часть - в Россию.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях.