Фестиваль имени Фикрета Амирова вызвал большой интерес поклонников музыки

Первый Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова вызвал большой интерес поклонников музыки, сообщает Day.Az.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и посвящен 90-летию этого очага культуры. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В рамках фестиваля очередной вечер прошел в Международном центре мугама в Баку. В концертной программе "Песни любви" в сопровождении оркестра Университета "Хазар" выступили заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов, молодые исполнители Айшан Мехтиева, Камила Набиева, Гюнель Гаджиева, Нигяр Аскерова, Нурай Шушалы, Нурлан Гянджали (гобой), студент Вокальной школы Бюльбюля Ибрагим Гулиев. Были представлены композиции "Gülərəm gülsən", "Gülüm", "Azərbaycan elləri", "Laylay", "Gecə keçdi", "Mən səni araram", "Azərbaycan elləri", "Evləri var xana-xana", "Qızların rəqsi". На фортепиано исполнителей сопровождала художественный руководитель оркестра, заслуженная артистка Зульфия Садыгова.

Другой концерт в рамках фестиваля прошел в Гянджинской государственной филармонии, где в сопровождении Камерного оркестра филармонии под управлением дирижера, народного артиста Рафаэля Байрамова выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, солисты Рустам Джафаров, Васиф Байрамов, Эльмир Пишнамаззаде. Прозвучали арии из оперы "Севиль", композиции "Azərbaycan dağlarında", "Dağlar qızı Reyhan", "Ulduz".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.